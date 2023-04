Ankunftszentrum für Geflüchtete bleibt in Heisterberg

Seit Oktober 2022 können in dem Ankunftszentrum 109 Menschen vorübergehend untergebracht werden. Ferienfreizeiten und andere Angebote der Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises könnten deshalb in diesem Jahr weiterhin nicht in Heisterberg stattfinden, teilte die Kreisverwaltung mit. Auch Klassenfahrten dorthin seien nicht möglich.