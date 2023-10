Auf zum letzten Dreschhallenmarkt 2023 in Münchhausen

Driedorf-Münchhausen. Am Freitag, 13. Oktober, richtet der Förderverein Münchhausen den letzten Bauernmarkt 2023 vor und in der alten Dreschhalle aus. Verbraucher finden dort eine große Auswahl an Spezialitäten vom Lande an gut 30 Ständen. Für Speisen und Getränke wird ebenfalls gesorgt sein. Und sollte das Wetter nicht mitspielen, bietet die Dreschhalle ausreichend Platz, um im Trockenen ein Stück Kuchen und eine Tasse kostenlosen Kaffee oder auch etwas Herzhaftes zu genießen.