Bayrischer Dämmerschoppen an der Krombachtalsperre

Driedorf-Mademühlen. Gemeinsam mit den Fohlenfreunden Krombachtalsperre veranstaltet der Musikverein Driedorf am Samstag, 23. September, einen bayrischen Dämmerschoppen an der Krombachtalsperre. Ab 16 Uhr spielen die Driedorfer Musikanten unter der Leitung von Andreas Germann bei freiem Eintritt im Festzelt auf. Aufgrund der vorgegebenen Nachtruhe endet die Veranstaltung um 22 Uhr. Für die passenden Speisen ist bestens gesorgt. Neben Wies’n-Spezialitäten wie Leberkäs’, Weißwürstle und Brez’n gibt es auch deftige Schweinshax’n. Letztere gibt es nur nach Vorbestellung unter Kauf einer Wertmarke in der Anmeldung der Campingplatzverwaltung bis zum 20. September (Mittwoch).