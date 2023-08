Busse zwischen Driedorf und Mademühlen fahren anders

Driedorf-Mademühlen. Vom 21. August (Montag) bis voraussichtlich zum 6. Oktober werden Arbeiten an Geh- und Radwegen im Bereich der K77 zwischen Driedorf und Mademühlen durchgeführt. In dieser Zeit kann der Linienverkehr der Linie 520/521 (Herborn-Driedorf-Heisterberg) nicht über die K77 zwischen den beiden Orten erfolgen und muss über die K85 / L3044 umgeleitet werden. In dieser Zeit können die Haltestellen Driedorf, Schloßstraße und Mademühlen, Ort nicht angefahren werden. Fahrgäste können an den Haltestellen Driedorf, Marktplatz beziehungsweise Mademühlen, Rotdornstraße zu- und aussteigen.