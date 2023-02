Dauercamper müssen in Driedorf mehr zahlen

Hier geht’s lang: Der Campingplatz lockt viele Gäste an den Heisterberger Weiher. Nun steigt der Pachtpreis für Dauercamper. (© Christian Hoge)

Am Heisterberger Weiher und an der Krombachtalsperre fällt ab diesem Jahr ein höherer Pachtpreis an – und das hat seine Gründe.