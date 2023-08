Dreschhallenmarkt lockt nach Münchhausen

Driedorf-Münchhausen. Am Freitag, 8. September, können bewusste Verbraucher wieder direkt vor den Toren und in der alten Dreschhalle auf einem schönen, anspruchsvollen Bauernmarkt Spezialitäten vom Lande und aus der Region kaufen. Rund 30 Stände bieten Schinken- und Käsespezialitäten, auch hessische Wurstspezialitäten, Obst und Gemüse, Eier, Honig, Winzerweine aus Rheinhessen, Liköre und Brände aus dem Rheingau, frisches Bauernbrot sowie Olivenölen aus Italien, Wolle und Handarbeitszubehör, Dekoware und vieles mehr. Für Essen und Getränke sei ebenfalls gesorgt, so Mauer weiter. Außerdem gibt es Gratis-Kaffee und selbst gebackene Kuchen für die Marktbesucher. Zum Parken können die Seitenstraßen genutzt werden, Parkflächen sind zudem ausgeschildert.