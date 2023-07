Driedorf feiert vom 11. bis 14. August die Westerwaldkirmes

Bevor sich die Kirmes am Montag schon wieder dem Ende zuneigt, sorgen gleich zwei Highlights nochmal für richtig Stimmung: Ab 14 Uhr bringt nach vier Jahren der Musikverein Driedorf wieder zünftigen Frühschoppen-Flair ins Zelt, bevor die Band „Mission2Party“ am Montagabend ab 18 Uhr nochmal mit Partyklassikern Vollgas gibt. Der Eintritt kostet inklusive eines Loses am Montag 6 Euro. Wer am Montag vor 16.30 Uhr im Festzelt ist, bekommt zwei Getränkebons inklusive.