Driedorfer Jugendliche entwickeln Ideen für die Dorfentwicklung

Aber es wurden auch konkrete Projektideen erarbeitet, die das Leben in Driedorf noch besser machen sollen. So entstand beispielsweise die Ideen einer Müllsammel-AG, des Anlegens und Pflegens einer Blumenwiese zum Selbstpflücken oder einer AG, die Besuche im Altenheim macht. Auf dem Spielplatz am Junkernschloss wünschen sich die jungen Driedorfer ein Bodentrampolin. Außerdem sollte das Angebot der Mediothek erweitert werden. Bemängelt wurde zum Beispiel, dass es dort keine Öffnungszeiten am Wochenende gebe. Die Überlegungen gingen dabei auch in Richtung eines öffentlich zugänglichen Bücherschranks an einer zentralen Stelle in der Gemeinde. Viele Ideen drehten sich auch rund um die Westerwaldschule.