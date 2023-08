Feuerwehr sagt „Heisterberger Weiher in Flammen“ ab

Driedorf-Heisterberg. Die Verantwortlichen der Heisterberger Feuerwehr haben bis zuletzt gehofft, dass sich das Wetter noch soweit bessert, dass „Heisterberger Weiher in Flammen“ stattfinden kann. Doch am Donnerstagabend kamen die Verantwortlichen des ausrichtenden Feuerwehrvereins zu der Erkenntnis, dass man die für Samstag, 5. August, vorgesehene Traditionsveranstaltung mit dem Feuerwerk und der Discoparty in diesem Jahr absagen muss.