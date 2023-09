Frau wird gegenüber Jugendlichen in Heiligenborn ausfällig

Nun sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall, der sich am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr auf dem Radweg zwischen Driedorf und Roth zugetragen hat. Die Frau, berichtet Polizeipressesprecherin Kerstin Müller, habe die vier angesprochen und beschuldigt, die Glasscheibe einer Infotafel am Radweg zerstört zu haben. "Als die vier 13- und 14-Jährigen weiter wollten, fuhr ein Motorrollerfahrer hinter diesen her, hielt sie an und drängte sie zu der 50 bis 60 Jahre alten Frau zurück", sagte Müller. Dann ließ die Unbekannte eine Beleidigungstirade los, in die auch der Rollerfahrer einfiel.