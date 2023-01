Gießener überschlägt sich mit VW Caddy bei Waldaubach

DRIEDORF-WALDAUBACH. Ein 63 Jahre alter VW-Fahrer ist am Montagabend auf der Bundesstraße B414 verunglückt. Von Hof kommend, war er in Richtung Herborn unterwegs, als er in Höhe von Waldaubach kurz vor dem Kreisverkehr an der "Spinne" offenbar auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen VW Caddy verlor.