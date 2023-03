„Großes Danke”: Viel Zuspruch für Bürgerbus in Driedorf

Driedorf ist eine der Kommunen im Lahn-Dill-Kreis, in der das Bürgerbus-Konzept auf viel Zuspruch stößt. (© Christoph Weber)

Driedorf ist eine der Kommunen im Lahn-Dill-Kreis, in der das Bürgerbus-Konzept auf viel Zuspruch stößt. (© Christoph Weber)

Das Angebot kommt in der Westerwaldgemeinde gut an. Zuletzt war der Bus noch länger unterwegs. Den Fahrservice gibt es auch in anderen Kommunen.