Holzlaster kippt um: L3461 ist voll gesperrt

Driedorf. Auf der L3461 ist am Dienstagmorgen um kurz nach 7 Uhr ein Holzlaster umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, war der Laster von Driedorf in Richtung Roth unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Straßengraben stürzte. Der Fahrer wurde dabei nur leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.