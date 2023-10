Impulsabenden bei der FeG Mademühlen

Driedorf-Mademühlen. Der bekannte Evangelist, Musiker und Autor Lutz Scheufler spricht vom 2. bis 5. November (Donnerstag bis Sonntag) in der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Mademühlen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. In seinen Impulsvorträgen stehen Lebensfragen im Mittelpunkt. Am Samstagabend gibt Scheufler einen Konzertabend mit seiner handgemachten Musik – einer Mischung aus Folk, Pop und Blues. Den Abschluss der Vortragsreihe bildet am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr ein Gottesdienst. Mehr Infos unter www.feg-mademuehlen.de.