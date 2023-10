Driedorf-Waldaubach. Der VdK-Ortsverein Waldaubach lädt für Dienstag, 24. Oktober, zur einer Informationsveranstaltung über Telefon- und Internetkriminalität ein. Kriminalhauptkommisar Jörg Schormann wird unter anderem zu den Themen Gefahren an der Haustür, am Telefon und im Internet aufklären und detailliert über die einzelnen Gefahren berichten. Beginn ist um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Waldaubach.