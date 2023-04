„Knallvergnügt“ mit Daniel Kallauch

Driedorf. Daniel Kallauch stellt am Mittwoch, 3. Mai, sein neues Programm „Knallvergnügt“ vor. Bei dem Musiktheater für Vor- und Grundschulkinder bringt Daniel Kallauch auch seinen Spaßvogel Willibald mit. Beginn ist um 17 Uhr im Bürgerhaus Driedorf. Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei den evangelischen Kirchengemeinden Beilstein-Rodenroth, Driedorf und Nenderoth sowie in den Apotheken in Driedorf und in Greifenstein-Beilstein. Im Internet unter: tinyurl.com/ty855xu3 kosten die Karten 11,97 Euro und der Tageskasse 13 Euro.