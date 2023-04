„Kreuz und quer“ in Driedorf

Driedorf. Das Organisationsteam der Veranstaltungsreihe „Kreuz und quer“ lädt für den 27. April (Donnerstag) zu einem Abend der Begegnung ein. Das Thema lautet:„Brannte nicht unser Herz! – mit den Emmausjüngern Jesus begegnen“. Beginn ist um19 Uhr im Pfarrsaal der katholischen Kirche in Driedorf. Um Anmeldung bis zum 25. April per E-Mail an Stefanie Feick unter s.feick@dillenburg.bistumlimburg.de oder an Andrea Satzke unter andrea.satzke@gmx.de wird gebeten. Kurzentschlossene können auch spontan und ohne Anmeldung kommen.