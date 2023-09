Kunsthandwerker locken Hunderte nach Münchhausen

Driedorf-Münchhausen. Rund um die und in der alten Dreschhalle in Münchhausen hatten am Sonntag 60 Kunsthandwerker Stände aufgebaut, an denen sie ihre Erzeugnisse präsentierten. Monika (Moni) Mauers fünfter Kunsthandwerkermarkt in Folge lockte bereits kurz nach seiner Eröffnung um 11 Uhr Hunderte Menschen in den kleinen Westerwaldort. Jeder der Aussteller brachte einen selbstgebackenen Kuchen mit, und so hatten die fleißigen Helferinnen alle Hände voll zu tun, diese unters Volk zu bringen.