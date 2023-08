L 3044: Schadstellenbeseitigung in Driedorf abgeschlossen

Driedorf. Seit diesem Montag, 31. Juli, hat Hessen Mobil in der Ortsdurchfahrt von Driedorf Schadstellen auf der Fahrbahn der Landesstraße 3044 (Schloßstraße im Kreuzungsbereich mit der L 3461 (Herborner Straße) und der Haigerer Straße beseitigt. Die Bauarbeiten kamen zügig voran und konnten daher bereits am heutigen Mittwoch, 02. August, abgeschlossen werden. Aufgrund der Lage der Schadstellen war in Driedorf der Abzweig zur L 3461 Richtung Heiligenborn während der Arbeiten voll gesperrt. Diese Sperrung ist seit heute Nachmittag aufgehoben.