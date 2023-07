Mögliche Flüchtlingsunterkunft: Ärger in Mademühlen

Großes Interesse an der jüngsten Ortsbeiratssitzung in Mademühlen: Rund 150 Bürger haben sich über den aktuellen Stand einer möglichen Unterkunft für Geflüchtete in dem Driedorfer Ortsteil informiert. Dabei haben sie erfahren, dass zwischen dem Eigentümer des Bürogebäudes und dem Lahn-Dill-Kreis bisher kein Vertrag zustande gekommen ist. (© Katharina Weber)