Münchhausen wird zum Ziel für Genießer

Driedorf-Münchhausen. Am Freitag, 11. August, können Verbraucher in und an der alten Dreschhalle in Münchhausen auf dem Bauernmarkt wieder Spezialitäten vom Lande und aus der Region kaufen. An über 30 Ständen haben sie die Möglichkeit, Schinken- und Käsespezialitäten, auch hessische Wurstwaren, Obst und Gemüse, Eier, Honig, Winzerweine aus Rheinhessen, Liköre und Brände aus dem Rheingau, frisches Bauernbrot sowie Olivenöle aus Italien, Wolle, Handarbeitszubehör, Dekoware und vieles mehr zu erwerben. Ein breites Angebot an frischen Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Herstellung von Ulrichs Hofladen aus Laubach steht bereit.