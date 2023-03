Neuer Orgelklang in Münchhausen

"Singen mit dem EG+“ heißt es am Sonntag in der Kirche von Münchhausen. (© Gudrun Fialla-Michel)

Seit 30 Jahren steht die Orgel in der kleinen Kirche in Münchhausen. Schimmel und Schmutz hatten ihr arg zugesetzt. Am Samstag wird sie wieder erklingen.