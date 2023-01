Neujahrsempfang der Driedorfer CDU

Driedorf. Die CDU Driedorf lädt für Samstag, 11. Februar, zum Neujahrsempfang ein. Beginn ist um 16 Uhr im Driedorfer Bürgerhaus. In diesem Jahr stellt die Rettungshundestaffel am Rothaarsteig sich und seine Arbeit vor. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von den „Wäller Hofsängern“ unter der Leitung von Dieter Ludwig. Im Anschluss an das Programm ist bei einem Imbiss Gelegenheit für einen Gedanken- und Meinungsaustausch.