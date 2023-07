Oberkrainermusik erklingt in der alten Dreschhalle in Münchhausen

Los geht es am Samstag, 8. Juli, um 18.30 Uhr in der Dreschhalle mit dem Trio „Krainerlogie“. Ab 20.30 Uhr spielt dann Sepp Mattlschweiger mit seinem Quintett „Juchee“ auf. Das Trio „Krainerlogie“ spielt in den Pausen und im Anschluss bis zum Ende weiter. Eintritt im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 20 Euro; Einlass ist ab 18.30 Uhr. Kontakt: Hans Eyer, Telefon 02775-8739, www.dreschhalle-muenchhausen.de.