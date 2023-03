Driedorf. Brigitte Streit lädt für das kommenden Wochenende (Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März) zu einem Oster-Basar in ihre „Töpferstube“ in Driedorf in der Erfurter Straße 2 (Eingang Dresdener Straße) ein. Von 14 bis 17 Uhr können Besucher verschiedene kunsthandwerkliche Arbeiten, handbemalte Ostereier und vieles mehr erwerben. Der Erlös geht an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.