Rother Dreschhallenkirmes startet am Freitag

Weiter geht es am Sonntag um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, dazu läuft Musik „aus der Dose“. Höhepunkt ist der traditionelle Festumzug; dieser startet um 14 Uhr an der Dreschhalle. Anschließend spielen nochmals die „Silverbirds“ in der Dreschhalle auf, bevor um 18 Uhr die große Verlosung stattfindet.