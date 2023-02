Driedorf-Roth. Das Café auf der „Ski-Ranch“ in Roth hat am Sonntag, 19. Februar, geöffnet. Die evangelische „Ski Ranch“-Gemeinde lädt interessierte Gäste in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr zu einem gemütlichen und geselligen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ein.