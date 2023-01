Unbekannte randalieren am Heisterberger Weiher

DRIEDORF-HEISTERBERG. (red). Als sinnlose Zerstörungswut bezeichnet die Polizei das, was in der Silvesternacht am Rundweg um den Heisterberger Weiher passiert ist: Unbekannte hatten sich in der Nacht vom 31. Dezember auf 1. Januar an einer Bank und einem Schild zu schaffen gemacht. Die Holzbank ist aus der Bodenverankerung gerissen und ein Pfosten samt Schild aus der Erde gezerrt worden. Die Gemeinde schätzt den Schaden auf mindestens 1300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herborn unter Telefon 02772- 47050 entgegen.