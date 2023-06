Unterwegs auf dem Bienenlehrpfad

Driedorf-Seilhofen. Die Freunde der Flora Herbornensis laden für Samstag, 17.Juni, zu einer Exkursion auf dem Bienenlehrpfad in Seilhofen ein. Auf dem Lehrpfad befinden sich Info-Tafeln über das Leben der Bienen, der Imkerei und ihrer Erzeugnisse. Der kleine Rundweg ist circa eineinhalb Kilometer lang, Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bienenlehrpfad. Hierzu ist am Ortsausgang Seilhofen in Richtung Beilstein, am Schild „Bienenlehrpfad“, links abzubiegen und der Straße „In den Erlen“ circa 800 Meter den Hang hoch bis zu einem kleinen Wäldchen zu folgen. Dort kann geparkt werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei.