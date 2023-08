Westerwaldkirmes startet am Freitag

Bevor sich die Kirmes am Montag schon wieder dem Ende zuneigt, sorgen gleich zwei Highlights nochmal für Stimmung. Ab 14 Uhr bringt nach vier Jahren der Musikverein Driedorf wieder zünftigen Frühschoppen-Flair ins Zelt, bevor die Band „Mission:2Party“ am Montagabend ab 18 Uhr nochmal mit Partyklassikern Vollgas gibt. Der Eintritt kostet inklusive eines Loses am Montag 6 Euro. Wer am Montag vor 16.30 Uhr im Festzelt ist, bekommt zwei Getränkebons inklusive.