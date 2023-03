1000 Euro Schaden nach Unfall

EHRINGSHAUSEN. Zu einer Unfallflucht ist es am Montag (6. März) in Ehringshausen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach habe eine 68-Jährige gegen 8.50 Uhr ihren blauen Hyundai am rechten Fahrbahnrand der "Schöne Aussicht" Nummer 10 geparkt. Als sie gegen 13 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der linken Front. Offenbar war ein Unbekannter gegen den Hyundai gefahren und hatte einen 1000 Euro teuren Schaden hinterlassen. Hinweise: Herborner Polizei, Telefon 02772-47050.