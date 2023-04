A45: Parkplatz bei Katzenfurt gesperrt

Ehringshausen/Herborn. Die Autobahn Westfalen GmbH lässt auf dem Autobahnparkplatz Volkersbach an der A45 zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herborn-Süd in Fahrtrichtung Dortmund die Gelbmarkierungen erneuern. Aus diesem Grund ist der Parkplatz am morgigen Mittwoch von 8 bis 18 Uhr gesperrt. Das hat Anke Bruch von der Autobahn Westfalen GmbH mitgeteilt.