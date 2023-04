Anmelden für das Kleinfeld-Freizeitfußballturnier

Ehringshausen. Der Fußball-Club „Leergut“ Ichelhausen (FCL) lädt vom 16. bis 18. Juni zum 27. Kleinfeld-Freizeitturnier mit Sommerfest ein. Die Freizeitkicker bieten ein abwechslungsreiches Programm rund um das Stadiongelände an, welches von einem Kleinfeld-Fußballturnier und einer Party-Nacht im Festzelt bis hin zu einem Sommerfest mit zünftigen Frühschoppen reicht. Wer Lust hat, mit seiner Mannschaft bei dem Freizeitturnier, dabei zu sein, kann sich bis zum 30. April bei Robin Groos telefonisch oder per WhatsApp unter 0176-84031095 oder per E-Mail an robinknobeloch@online.de anmelden.