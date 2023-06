Ehringshausen-Katzenfurt. Ein Trödel- und Kinder-Flohmarkt findet am Sonntag, 16. Juli, von 9 bis 16 Uhr rund um die Heinrich-Emmelius-Halle, Dünnackerstraße 22 in Katzenfurt statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bis Freitag, 30. Juni per E-Mail an grossdany@gmail.com. Die Kosten für einen Platz betragen 10 Euro, Tisch und Pavillon sind mitzubringen. Der Erlös fließt in die vereinseigene Turnhalle.