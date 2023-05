Autobahnmeisterei Ehringshausen öffnet die Türen

Ehringshausen. Die Autobahn Westfalen hat Grund zum Feiern: Vor 50 Jahren öffnete die Autobahnmeisterei Ehringshausen, An der Autobahn 1, ihre Pforten. Das wird mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 7. Mai, gebührend gefeiert. Alle Bürger sind herzlich dazu eingeladen. Von 11 bis 16 Uhr wird den Gästen ein buntes und abwechslungsreiches Programm geboten: Fahrzeuge und Geräte der Meisterei können besichtigt werden, die Besucher können auch einen Blick in die große Salzhalle werfen. Autobahnpolizei, Feuerwehr und DRK sind ebenfalls mit ihren Fahrzeugen zu Gast. Der Nachwuchs kann sich an Hüpfburg, Schminkstand und Mähroboter-Parcours erfreuen.