Autorenlesung mit Uwe Benner in Ehringshausen

Ehringshausen. Uwe Benner ist am Dienstag, 20. Juni, um 19 Uhr in der Schul- und Gemeindebücherei Ehringshausen zu Gast und liest aus seinem neuen Roman „Jannis‘ Playlist“. Hauptpersonen sind Jannis und sein Freund Joshua auf der Suche nach ihrer gemeinsamen Zukunft in Griechenland. Es dreht sich im Buch um Trauerarbeit, aber ebenfalls um Freundschaft, Familie, um Hoffnung und Humor, um Toleranz – und vor allem um das Recht auf Liebe.