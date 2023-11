Ehringshausen. Die Bilderausstellung von Elisabeth Kothe wird am Samstag, 2. Dezember, um 15 Uhr in der Wehrkapelle Ehringshausen, Herborner Straße eröffnet. Sie zeigt unter anderem Bilder zu den Themen: Menschen, Tiere, Landschaften und moderne Kunst, die in den unterschiedlichsten Techniken von ihr gemalt wurden. Musikalisch wird die Vernissage von den „Ostersingers“ unter Leitung von Bernhard Wese gestaltet. Weitere Öffnungszeiten sind am Sonntag, 3. Dezember und Montag, 4. Dezember sowie am Freitag, 8. Dezember und Samstag, 9. Dezember, jeweils ab 15 Uhr.