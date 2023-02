Ehringshausen. Der Briefmarkensammlerverein Ehringshausen veranstaltet am Sonntag, 5. März in der Volkshalle in Ehringshausen, Markstraße 5 seinen ersten Briefmarken-Großtauschtag in diesem Jahr. Zwischen 9 und 14 Uhr können Interessierte dort außer Briefmarken auch Belege und Ansichtskarten tauschen. Weitere Informationen gibt es bei Walter Scholz, Telefon 06441-2094819.