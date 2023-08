Der Maibaum von Ichelhausen ist auch ein Mahnmal

Ehringshausen. Über 70 Jahre lang zogen die Mitglieder des Bunds der Vertriebenen Ehringshausen Jahr für Jahr an den letzten Apriltagen in den Wald und kehrten mit einem Maibaum zurück. Damit ist jetzt Schluss, denn zukünftig ragt in der Ecke Ichelhäuser Straße/Memelstraße das ganze Jahr über die Spitze eines farbenfrohen Mastes über die Dächer Ichelhausens hinaus. Er soll die Tradition als Mahnmal für die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Ostgebieten fortführen. In einer kleinen Feierstunde wurde der neue Mast vor vielen Ichelhäusern seiner Bestimmung übergeben.