Die Wildkatze und ihr Lebensraum in der „Hörre“ in Ehringshausen

Treffpunkt und Wegbeschreibung: Wald bei Dreisbach, Google-Koordinaten: 50.651033, 8.374658. Von der L3052 kommend nach Dreisbach fahren, der Straße bis zum Kreisel am Ortseingang folgen und die vierte Ausfahrt „Lindenstraße“ nehmen, dann die erste Straße rechts abbiegen („Hardtstraße“, Wegweiser Richtung Sinn) und dieser circa 1,3 Kilometer bis in den Wald folgen. Der Treffpunkt befindet sich an der Waldwegkreuzung auf der Höhe vor der Einfahrt ins Stippbachtal.