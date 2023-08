DLRG Ehringshausen bietet Kurse für Nicht-Mitglieder an

Ehringshausen. Um das Kraulschwimmen zu erlernen oder vorhandenes Können im Kraulschwimmen zu verbessern, besteht die Möglichkeit den Kraulschwimmkurs der DLRG Ehringshausen zu besuchen. Zudem richtet sich dieser Kurs an alle, die ein Schwimmabzeichen erwerben möchten. Für die fortgeschrittenen Schwimmer bietet die DLRG Ehringshausen einen Rettungsschwimmkurs an. Dessen Ziel ist es, das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu erhalten. Wer eines dieser Abzeichen bereits besitzt und es gerne verlängern möchte, kann auch einfach an dem dafür vorgesehenen verkürztem Wiederholungskurs teilnehmen. Die Kurse finden donnerstags von 20.30 bis 21.30 Uhr im Haverhillbad in Ehringshausen statt. Informationen und die jeweiligen Anmeldungen sind auf der Homepage der DLRG Ehringshausen https://ehringshausen.dlrg.de/angebot/lehrgaenge/ zu finden. Bei Fragen stehen die Ansprechpartner per E-Mail an ausbildung@ehringshausen.dlrg.de zur Verfügung.