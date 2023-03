Ehringshäuser Schüler initiieren Spendenaktion

„Ich bin begeistert von der Spendenaktion und der großen Bereitschaft unserer Schülerschaft, sich für die Erdbebenopfer zu engagieren. Und es freut uns alle, dass diese Initiative auf so große Resonanz gestoßen ist. Unsere Schulgemeinde hat keinen Moment gezögert, diese Aktion in vollem Umfang zu unterstützen. Denn Hilfsbereitschaft ist doch immer noch eine der großen Emotionen, die Menschen miteinander verbindet. In schweren Zeiten ist das Hingucken und das daraus entstehende Miteinander sowie die Menschlichkeit schlicht und einfach das Wichtigste, was wir tun können“, lobte Schulleiterin Annegret Schilling die Initiative.