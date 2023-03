Einbrecher scheitern an Sportheimtür

EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT. Das Vereinsheim der Katzenfurter Tennisspieler ist in den vergangenen Tagen in den Fokus unbekannter Einbrecher gerückt. Das teilt die Polizei mit. Demnach haben die Täter versucht, sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Clubheim zu verschaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Freitag, 10. bis Samstag, 18. März, an den Tennisplätzen in der "Chattenhöhe" beobachtet haben könnten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 02772-47050 bei der Herborner Polizei zu melden.