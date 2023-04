Erneuerung der Mühlgrabenbrücke in Katzenfurt dauert länger

Nach aktuellem Stand wird es bis zur vollständigen Erneuerung der Brücke, die sich unweit der Dillbrücke befindet, rund drei Wochen länger dauern. Ziel ist es, die Vollsperrung der L3282 vor dem Pfingstwochenende aufzuheben. Grund für die Verzögerungen sind Kanalleitungen, die in den Planunterlagen nicht aufgeführt waren und die in der Zwischenzeit verfüllt werden mussten. Zudem mussten Telekommunikationskabel, die im Bereich der Brücke verliefen, umverlegt werden, ehe die Brücke abgebrochen werden konnte. Derzeit wird das Fundament für die Betonelemente für den Ersatzneubau angelegt. In der ersten Mai-Woche soll dann damit begonnen werden, die neuen Elemente für die Brücke zu setzen.