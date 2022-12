Falsche Polizisten machen in Ehringshausen Fotos und verschwinden

EHRINGSHAUSEN. (red). Unbekannte fotografieren ein Haus, lassen die Bewohner glauben, sie seien von der Polizei und verschwinden. Die Polizei Herborn bittet um Hinweise zu zwei Männern, die das am Montag, 19. Dezember, gegen 10.30 Uhr in der Lempstraße in Ehringhausen getan haben und dann mit einem dunklen Auto wegfuhren. Einer der Männer fotografierte mit dem Handy das Haus und erklärte der nach dem Grund fragenden Bewohnerin, dass es am Wochenende in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei.