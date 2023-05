Feuerwehr-Großeinsatz nach Maschinenbrand in Ehringshausen

Ehringshausen-Daubhausen. Am frühen Mittwochmorgen hat es in der Halle eines Maschinenbaubetriebs im Ehringshäuser Ortsteil Daubhausen gebrannt. Dabei entstand nach Schätzungen von Polizei und Feuerwehr ein Sachschaden in Höhe von rund einer halben Million Euro. Zwei Mitarbeiter der Nachtschicht, die das Feuer bemerkten sowie die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die nur wenige Minuten später vor Ort waren, verhinderten, dass sich die Flammen in der Halle weiter ausbreiteten.