Feuerwehrverein Kölschhausen dankt treuen Mitgliedern

Ehringshausen-Kölschhausen. In der jüngsten Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins Kölschhausen hat Vorsitzender Jens Regel an das durch Corona eingeschränkte Jahresprogramm 2022 erinnert. Im laufenden Jahr werde sich der Verein mit einem Backhausfest an Pfingsten, einem Tischfußballturnier und weiteren Veranstaltungen präsentieren, kündigte er an.