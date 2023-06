Ehringshausen-Katzenfurt. Der Turnverein Katzenfurt veranstaltet am Sonntag, 16. Juli, von 9 bis 16 Uhr einen Flohmarkt für alle, auf dem Außengelände des Vereins in Katzenfurt, Dünnackerstraße 22. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Tisch und Sonnenschirm oder Pavillon sind selbst mitzubringen. Die Standgebühr beträgt zehn Euro, für Kinder ist es frei. Um Anmeldung, bis Freitag, 7. Juli, unter Telefon 0157-73819242, whatsapp oder per E-Mail an grossdany@gmail.com wird gebeten. Der Erlös aus Standgebühr und Kuchenverkauf geht zugunsten der vereinseigenen Halle.