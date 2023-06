Flüchtlinge in Ehringshausen: Gemeindevertreter entscheiden

Die Gemeinde Ehringshausen rechnet damit, in den nächsten Tagen 35 Flüchtlinge vom Lahn-Dill-Kreis zugewiesen zu bekommen. 25 von ihnen werden dann vorübergehend im Dorfgemeinschaftshaus in Niederlemp untergebracht. (© Marco Stingl)

Die Gemeinde Ehringshausen rechnet damit, in den nächsten Tagen 35 Flüchtlinge vom Lahn-Dill-Kreis zugewiesen zu bekommen. 25 von ihnen werden dann vorübergehend im Dorfgemeinschaftshaus in Niederlemp untergebracht. (© Marco Stingl)

Die Gemeindevertreter haben es in der Hand: In der Sitzung am Donnerstag wird entschieden, ob bald auf dem alten Hartplatz in Ehringshausen eine Containeranlage steht.