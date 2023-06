FWG Ehringshausen feiert ihren 50. Geburtstag 

Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) bezeichnete die FWG als verlässlichen Partner, dem es immer wieder gelinge, auch jüngere Leute an die Kommunalpolitik heranzuführen. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Reiner Bell (CDU) attestierte der Wählergemeinschaft, dass sie in den vergangenen 50 Jahren das Vereinsleben und die politische Willensbildung in Aßlar stets erfolgreich gestaltet habe. Robert Berg, Vorsitzender des Landesverbandes der Freien Wähler in Hessen, hob hervor, dass die FWG Ehringshausen nicht nur eine der ältesten Wählergruppen im Verband sei, sondern auch eine der aktivsten und erfolgreichsten. Mit Willi Gombert und Horst Reichmann seien zwei Gründungsmitglieder noch heute mit dabei. Gombert erhielt für sein langjähriges Engagement in unterschiedlichen Funktionen, darunter 34 Jahre als Kassierer, Urkunde und Ehrennadel des Landesverbandes. Reichmann erhielt die Ehrung in Abwesenheit.